La empanadilla de Cádiz. Por Yolanda Vallejo

Hay días que vivo sin vivir en mí y no porque espere alta vida como la santa de Ávila, que con la vida que tengo me basta –y, a veces, me sobra- sino porque se me van acumulando las expectativas y los árboles, qué quiere que le diga, no me dejan ver el bosque, ni siquiera los matojos que lo anticipan. Abro cada día los periódicos y e intento ir de mi corazón a mis asuntos –la poesía, en estos caos, que no nos falte-, pero no puedo, porque la realidad me supera y me enreda en una eterna conversación con Encarna, las empanadillas y Móstoles. No me da tiempo a sacar la cabeza del agua cuando ya viene otra ola y, antes de que me revuelque hasta la orilla, han subido el IVA de la luz, a pesar de que el Gobierno había anunciado a bombo y platillo, en diciembre pasado, que mantendría las rebajas fiscales en la factura de la luz «para todo el año 2024». Pues no, debía haber alguna letra pequeña que no me dio tiempo a leer, pero desde el pasado viernes, por lo visto, se acabó lo del IVA reducido para la luz, quizá porque el precio de la misma está bajando, o quizá porque hay cosas que este Gobierno anuncia sin bombos ni platillos, camufladas en los platos de cáscaras de marisco. El caso es que, desde el pasado viernes, estamos pagando más impuestos –y aviso, de paso, que el gas también sube en breve- pero ya casi nada nos turba ni nos espanta, usted lo sabe.