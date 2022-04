"Que se empadrone en otra ciudad"

Me parece muy buena idea que la Avenida Fernández Ladreda pase a llamarse Alcalde Manuel de la Pinta. Es el justo reconocimiento al que fuera alcalde de Cádiz fusilado precisamente por serlo. Dicho lo cual, me parece fuera de lugar que el alcalde de Cádiz invite a quien no esté de acuerdo a empadronarse fuera de la ciudad. Yo creo en un Cádiz inclusivo e integrador, donde todas las ideas que se expresen de forma pacífica tengan cabida, las que gustan más y las que gustan menos. Que nadie se empadrone fuera, que expresen sus puntos de vista en la ciudad , de manera democrática. Se llama libertad de expresión.