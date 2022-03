La división del movimiento feminista

Quizás sea normal que cuando un movimiento se hace más grande, afloran las divisiones. Pasó con el movimiento ecologista, pasa ahora con el feminismo. A mí me causa estupor, la verdad, porque en algún momento la división parece agria. En Madrid una de las manifestaciones gritaba contra la ministra Montero, por citar un ejemplo. En Cádiz hubo una manifestación en el Palillero y otra en Asdrúbal. Unas se llaman a sí mismas abolicionistas (por la abolición de la prostitución) y llaman a las otras regularicionistas (porque pretenden regularizarlas). Unas están contra la Ley Trans que promueve el Ministerio ya que dicen que convierte el ser mujer en materia de elección, otras llaman "tránsfobas" a las que se oponen a la ley. Un galimatías. Yo pensé que había muchos más elementos para que marcharan juntas: la lucha por la igualdad total entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia sobre las mujeres y por la seguridad, etc. Se ve que no. No sé qué pensará La Tacones.