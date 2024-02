El displicente director general

Ayer vi en televisión al director general de la Guardia Civil que repanchingado en el sillón , con un tono dispolicente, como el que hace algo sin ganas, decía que nadie se equivocó en el dispositivo que provocó la muerte de los dos guardias en Barbate. Con directores así el Gobierno va a cavar su tumba. No había ninguna patrullera disponible pero nadie es responsable. Curioso. Mandan una zodiac desde Algeciras contra seis lanchas de 14 metros, pero nadie es responsable. El tipo parecía que nos estaba haciendo un favor. Leonardo Marcos, no trabajes tanto por España, que no hace falta.