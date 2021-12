El discurso del Rey me la suda

No me suscita el más mínimo interés lo que diga Felipe VI el día de Nochebuena, si hay tal cuadro o tal foto, si está vestido de esta manera o de esta otra. Me es radicalmente indifeerente. No solo no lo vi, no leo nada sobre el discurso . Ya me parece de traca que los partidos tengan que opinar al respecto. Digo más: me la sudan también los discursos de fin de año de los presidentes autonómicos, que toda esa prosopopeya como si fueran importantes.