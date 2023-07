Y el que no diga ole. Por Yolanda Vallejo

Mal empieza la oposición si su primera actuación en el Pleno municipal va a consistir en preguntar por qué el Ayuntamiento no ha realizado un acto para inaugurar la calle María la Hierbabuena, que fue rotulada el pasado 6 de junio -cuando todavía no había cesado el anterior equipo de Gobierno- y que, por lo visto, es una afrenta grandísima hacia la ciudadanía de Cádiz, y hacia «esta figura carnavalesca tan presente en el imaginario colectivo de la fiesta, tan recordada y tan querida en la ciudad». Mal empieza la oposición si sigue pensando que lo de cambiar los nombres de las calles es una prioridad, como lo fue en los ochos años de mandato en los que llegaron a cambiar más de treinta rótulos viarios, unos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y otros en cumplimiento de sus ganas de hacer como que hacían, ya sabe usted a lo que me refiero.

El caso es que, como nunca he entendido esa pulsión política por sacar rédito -y a veces ni eso- a lo de los nombres de las calles, el tema me parece agotado y más que amortizado. Y vaya por delante que no considero mal eso de rendir homenaje a las personas que han hecho o que han sido algo en esta ciudad, pero de ahí a construir un relato político -que yo también se escribir en moderno cuando quiero- de buenos y malos, de justos y pecadores por la inauguración de una calle, aunque sea la calle María la Hierbabuena, me parece un auténtico despropósito. Porque las hemerotecas están para algo, y aunque la memoria es muy frágil, el papel lo aguanta todo. El 26 de noviembre de 2021, el Pleno municipal aprobaba el cambio de nomenclatura de veintiuna calles, entre ellas la de Miguel Ángel Blanco que ya había sido propuesta en 2017, Proletarios del Metal -tan oportunista como inoportuno-, Francisca Larrea -a la que creo que no le hicieron homenaje, ni cantó siquiera el coro de Adela del Moral, que habría sido lo suyo- o la de María la Hierbabuena. Tiempo tuvieron para rotularlas, tiempo tuvieron para organizar la inauguración y tiempo tuvieron para hacerlo, como así lo hicieron cinco días después de perder las elecciones municipales, en el acto dedicado a Manolo Santander, el pasado 3 de junio. Así que la indignada pregunta que llevarán al Pleno ya tiene respuesta. Y el que no diga, que se le seque la hierbabuena, que habría dicho María.