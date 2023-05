Hay quien dice que Cádiz no tiene feria. Por Fernando Santiago

El día de ayer fue la prueba evidente de la diversidad de nuestra sociedad. Para muchos gaditanos lo verdaderamente importante era que se dilucidaba el modelo de ciudad de cada al futuro, aunque si ustedes miran con atención tampoco hay tanta diferencia entre los programas electorales de Los Tres Tenores Gaditanos, por mucho que insistan en que solo ellos tienen la llave del progreso. Ya saben el chiste de Hermano Lobo donde hay un tipo dando un discurso y dice “O nosotros o el caos” a lo que responde el auditorio “¡el caos, el caos!” , replica el orador “da igual, también somos nosotros”. En realidad confío en la buena voluntad de Los Tres Tenores, incluso diría que confío en gente de sus candidaturas como Cossi, Nati y Lola. Espero y deseo que la ciudad no dependa de Vox, de Beiro o de Belgrano. Y si se diese esa funesta carambola, que no les permitan disparates de ningún tipo, sobre todo Bruno, que sería el destinatario de esos votos. Cuando escribo esto no se sabe el resultado de las elecciones. Veo que hay un sector importante de la ciudad más preocupado por el resultado del Cádiz Club de Fútbol que de las elecciones municipales, gente que luego se quejan por todo, que desprecian a todos los políticos, que evaden impuestos y se saltan leyes y ordenanzas cada vez que pueden, que se les llena la boca hablando de sus derechos, pero que en lo que estaban ayer era en el Pacha, Conan y demás. Diría más: una estricta minoría de gaditanos estaban en el Rocío, qué tiempos aquellos de “a los de aquí no les sirve el caballo para ir a pescar”, hasta que llegó Carlos Mariscal a la Delegación de Fiestas y promovió la Hermandad Gaditana, lo que llevó a un grupo a sacar la chirigota “Camina o revienta, Mariscal”. Entre los rocieros debe haber un 80% de voto al PP, un 15% a Vox y el resto a repartir, por muy folklórica que se ponga la andalucista más pizpireta del Barrio de la Viña, Teresa, que lleva haciendo campaña en traje de flamenca todo el mes de mayo, cuando en la ciudad de Cádiz no ha habido feria jamás, aunque el Migagas , entre su panoplia de majaderías, quiere rescatar la Velada de los Ángeles, lo más parecido que tuvimos en la ciudad gracias también a Mariscal. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, que canta Silvio Rodríguez. Por cierto ¿nadie ha pensado que en medio de una sequía atroz que un nutrido grupo de ciudadanos amparados en la imagen de una virgen pueden provocar un desastre ambiental en un Parque Nacional? La Junta quería que se desembalsase agua para que pudieran pasar los romeros por el Vado del Quema, en un proceso de enajenación propio del consejero de la Presidencia, otro como Belgrano de ocurrencia en ocurrencia y tiro porque me toca.