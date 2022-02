El diálogo de los perros. Por Yolanda Vallejo

Usted sabe, porque lo he dicho muchas veces, que no me gustan los perros ni comprendo esta batalla por la conquista animal de un espacio que –entiendo- es para las personas. Pero que no lo entienda no me invalida para tener una opinión al respecto, y que no esté de acuerdo con las reivindicaciones de un colectivo al que respeto aunque, dicho sea de paso, no siempre muestre el mismo respeto con los demás. No me gustan los perros, no me gusta que se me acerquen en una tienda, no me gusta sentarme en una terraza y que haya un animal de tamaño considerable jadeando al lado de mi mesa, no me gusta pasear por Santa Bárbara y que los perros estén saltando fuera del parque canino y sus dueños dentro –así de absurdo y así de cierto-... y, por si fuera poco, lo confieso, me dan mucho miedo. Por eso, cuando llegue el día, no iré a la playa, no cogeré el autobús y dejaré de entrar en los comercios «pet friendly», porque cuando llegue el día, y al paso que vamos, en esta ciudad habrá más perros que gente.