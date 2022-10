Cuando el diablo no tiene nada que hacer.

“La ciudad de Cádiz había pedido un tratamiento especial por su insularidad, respaldándose en un figura jurídica denominada ‘cuasi insularidad’. San Fernando tiene la misma circunstancia —ambos territorios conforman un tómbolo arenoso separado del continente—, pero no se le otorgaba esa consideración y se quedaba sin compensaciones. Por eso llevé el tema al Senado… ¡Y allí me dijeron que San Fernando no era una isla! Me sorprendió y recordé que el municipio se había llamado La Isla de León por eso mismo. Aquello me indignó tanto que empecé a mover la recuperación del nombre y abrimos el debate”.