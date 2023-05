Ocho años después. Segunda parte. Por Fernando Santiago

Nadie se creía que José María González iba a cumplir su palabra de estar solo ocho año con lo que nos ha dado una lección a todos. Teresa Rodríguez, que también había hecho la misma promesa, engañó al electorado al presentarse a las autonómicas para dimitir seis meses después. Otra cosa es el lío que ha formado con su salario a lo largo de estos ocho años. Prometió no cobrar más de lo que ganaba como profesor, pero se apuntó al sueldo de portavoz de grupo en la Diputación, 60 mil al año. Publicaba en la web del Ayuntamiento, no sé el motivo, lo que hacía con los más de mil euros que le sobraban. Hubo un momento en el que los de Adelante quisieron liberar a su diputado provincial de El Puerto y Kichi se refugió en el Ayuntamiento, 40 mil creo recordar. Por eso no hemos vuelvo a ver la exhibición de donaciones. Por supuesto Adelante se quedó con las generosas subvenciones de Ayuntamiento y Diputación para montar la estructura de su partido. Lo mismo podemos decir de la legión de asesores y liberados. Los 13 concejales del Equipo de Gobierno, algunos sin pies ni cabeza. Martín Vila, concejal de Urbanismo y Movilidad, consejero delegado de EMASA, lleva tiempo sin dedicación exclusiva porque simultanea su trabajo como profesor con su dedicación al Ayuntamiento (¡y su paternidad!), con lo cual se podría decir que es absurdo que concejales de Patrimonio, Feminismos o Turismo necesiten un sueldo municipal. Eso por no hablar de todos los asesores cuya labor se desconoce, salvo los del Gabinete de Prensa. Ahí ocupa lugar destacado Barcia, al que trajeron de Madrid como el que ficha a Haaland, solo que este venía con su pareja a la que colocaron en Eléctrica de Cádiz donde dejó un pufo de 7 millones, se ve que lo del meritoriaje y la igualdad lo dieron en clase un día que Kichi no asistió. También podemos hablar de los contratos menores sin publicidad (15 mil más IVA) que siempre caen en las mismas empresas, la productora de vídeo de los amigos, la de urbanismo vinculada al arquitecto del partido, y todo lo demás. No nos olvidemos de los pelotillas que merodean sobre el equipo de gobierno, siempre disponibles para lo que haga falta: prologuistas, comparsistas, pasteleros y demás perros que le mueven el rabo al poder como antes se lo movieron otros al PP y antes al PSOE (algunos son reincidentes). Así que de sectarismo saben mucho, de superioridad moral van cortitos, en ese aspecto eKichi y los de Adelante son como cualquier político del sistema. A su favor, el alcalde en ocho años no se ha quejado jamás de las críticas que le he dirigido. Supongo que le habrán molestado algunas y le habrán resbalado otras, se llama tolerancia.(Continuará)