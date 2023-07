El desmantelamiento de la escuela pública en Cádiz

Es un proceso que viene de antiguo, no lo ha iniciado el PP. En Cádiz el porcentaje de escuela privada sobre pública es de 60-40, basado en la imbatible idea de que el Estado le paga a los padres el colegio que quieran, cosa que no hace con la sanidad o las pensiones, por decir algo. Se han cerrado muchos colegios públicos y va camino de cerrrarse algún otro. Que le mantengan dos líneas a las Salesianas y se las quiten a Carlos III y a Tierno Galván o que el Adolfo de Castro ponga un aula de infantil mixta es un escándalo. Ya no es la voluntad de los papás y las mamás, es un descaro impresentable. No tiene que ver con ninguna ley, ni la Constitución ni nada parecido.