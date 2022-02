El derribo de las casetas de la Casería

Nadie ha dicho todavía una verdad insoslayable: las casetas y los chiringuitos de la Casería ocupan el dominio público. Esos pescadores que se quejan, esa alcaldesa que se queja, deben recordar que la gente no puede ocupar el dominio público porque es de todos.Mañana yo me voy a una plaza de San Fernando y me instalo allí, pongo un almacén, un chiringuito y digo que si me lo quitan es un atropello. El único que tiene una concesión es el Bartolo, señal de que en su día los dueños lo hicieron bien y la Junta lo hizo mal.