La decadencia de Alcances

Tras más de 50 años de historia, Alcances se arrastra de manera decadente. Ya no es ni sombra de lo que fue. Por supuesto tiene que ver primero con el dinero: si se gasta poco no se puede hacer un buen festival. Hubo un tiempo que era más importante que el de Málaga o San Sebastián, ahora es una broma de festival. El contraste va a venir esta semana cuando empiece el South Series y se vea la diferencia entre un festival y otro. Si no se quiere poner dinero, que se fusionen: South Series-Alcances o algo así.