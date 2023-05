El debate de Onda Cádiz

Comprendo que al ser una emisora pública el formato viene impuesto por la Juna Electoral, en este caso por la Junta Electoral Central que decidió , ante la reclamación de Adelante, declarar herederos de los votos de la candidatura de Kichi a Podemos y a su partido a partes iguales. Vox, por lo tanto, era el único partido sin representación municipal que estaba presente en el debate, pero no participaron Beiro y Belgrano. Seis personas en un debate es un desastre, era una sucesión de monólogos de un minuto cada uno, sin posibilidad de debatir. Un disparate. El único debate interesante es a tres, entre Bruno, David y Oscar. El resto es un rollo. Lo que ocurre es que el bienquedismo de los medios privados no lo ha hecho posible.

Una corrección para Oscar Torres: no es verdad que el barrio de astilleros fuera diseñado por Carlos Díaz. Falso. En el año 87 Astilleros Españoles decidió que una parte del suelo que ocupaba la factoría ya no lo neceistaba, por ese motivo se llamaba "terrenos ociosos de astilleros". El entonces concejal de Urbanismo Vera Borja, aceptó la propuesta de la empresa Dragados y Construcciones que pretendía hacer allí un barrio de rentas altas en ese suelo, lo que el concejal entonces socialista llamó "City del Siglo XXI". Hubo una respuesta ciudadana muy fuerte y al final fue el registrador de la propiedad el que paró la operación en aplicación de la Ley de Costas. No permitió que se inscribiese la Dárse Sur porque al ser terreno ganado al mar por la acción del hombre debía pasar a dominio público. No se llegó a hacer el barrio de clases altas. Llegó Teófila y le compró a la empresa del INI Infoinvest el suelo, donde se instaló El Corte INblés, varias cooperativas de VPO y una torre de renta libre. Así es la historia.