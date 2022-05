La cruz portuense

A mí me es indiferente que alguien ponga una cruz , sea en El Puerto o donde quieran, siempre y cuando no haya ni un euro público ni esté en terreno público. Si la han levantado a sus expensas la alegre muchachada que la colocó y si es en un terreno privada, allá historias. Si ha intervenido alguna administración me parece un fraude a la separación entre iglesia y estado. Nada más. Ya lo de "reinarás en España" es un poco de sentido del humor, como recoge Manolo Fossati en su artículo.