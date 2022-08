Estoy que crujo. Por Fernando Santiago

Quedan apenas unos días para el final de la temporada de verano y estoy a punto de batir mi récord: no he ido todavía a la playa. Ni un rato, ni a nadar. Lo más cerca que he estado es en el Bebo, quizás pisase algo de arena. Me mantengo virgen por el momento. Digo más: no he ido a tomar ninguna caballa asá a ningún chiringuito así que no he tomado tintito, ni cervecita, ni pescaíto ni ninguno de los diminutivos a los que nos han acostumbrado los madrileños. No he pisado ni el Concert Music , ni el Bahía Sound, ni el No Sin Música, ni la Mar de Música ni fui a ver a Alejandro Sanz al Estadio. Tuve un momento de debilidad y fui al Tío Pepe Festival a ver a Serrat, el público todos mayores de 60 años que aquello estaba patrocinado por pañales Ausonia, la música tiene ese poder generacional y evocador. Estoy en modo zen: en mi cuarto, con el aire puesto a 26 grados, cada vez que quiero un coca cola o una tapa solo tengo que levantarme, por si fuera poco ha reabierto el Labra con lo que comienza la temporada de ensaladilla. Reconozco que las sopas frías de tomate me salen por las orejas, salmorejo, gazpacho o arranque roteño, tanto da. Me resbala por completo si a los comerciantes les parece bien o mal el decreto de ahorro energético del Gobierno, si van a poner el cierre automático de puertas o el aire a 25 o a 27, me da completamente igual. Lo mismo me pasa con los restaurantes, tan llorones siempre salvo en esta ocasión donde LLORECA ha actuado con más sentido de la responsabilidad que el PP. Cuando hablan del aire acondicionado cambio de canal, apago la emisora o paso la página del periódico. Me la suda en el sentido más literal del término. Me pasa lo mismo que con los cubitos, será que no uso ni en tintos de verano ni en gin tonics ni en ningún otro refresco. Ya puestos confieso que me resulta indiferente si a la Virgen de las Penas la van a coronar o cualquier otra cosa, si la cofradía de turno ayuda a la gente o se lo gasta en adornos, si engalanan el barrio o la gente se va a La Caleta. No sé ni cuándo es lo que sea que vayan a hacer. Tampoco me importa si hay que activar el carnet del Cádiz cuando se vaya a ir al Estadio, se llame como se llame. No soy socio así que me da igual. No me suscita interés si se van a hacer los foros esos de carnaval o como sea que se llame el invento de Lola Cazalilla. Tampoco me importa la espada de Simón Bolívar ni le presto atención a las majaderías de Pablo Iglesias, Monedero o Echenique, por mí como si se dedican a la esgrima anticolonial o hacen cada día un podcast, un vídeo, 20 tuits o lo que quieran hacer con su tiempo libre, como si tuviera algún interés lo que digan, me la pela. Comprendería que a ustedes les diera igual lo que yo escribo. Iba a decir que me deja frío .