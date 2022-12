Se consuma el atropello

Obviamente no sé de derecho y mis opiniones al respecto del lío entre el Tribunal Constitucional y el Parlamento son las de un profano, así que no me tengan muy en cuenta. Creo que el TC no debería impedir ni menoscabar la acción del Congreso ni del Senado y, por supuesto, es indecente que el PP pida la paralización de la actividad parlamentaria. En el Parlamento es donde descansa la soberanía nacional y no debe impedirse su acción. Otra cosa es que una vez adoptada una ley o cualquier otra resolución se pueda pedir su anulación si se considera inconstitucional, pero no antes del debate y votación. Parar la tramitación de una ley es poner en pausa la democracia. Por si fuera poco, no deberían haber intervenido dos magistrados con intereses particulares en la causa.