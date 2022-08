El comunicado de las peñas

Es probable que las 22 peñas del Cádiz que han difundido un duro comunicado contra Vizcaíno y Contreras tengan razón. Tengo para mí que a la plantilla le falta calidad, lo que solo se consigue con dinero. Ahí llegamos a la médula de la cuestión ¿tiene dinero el Cádiz para invertir en fichajes? Si es verdad lo que dicen los peñistas, la mayoría tendrán carnets de la época en Segunda B por lo que pagarán 90 euros al año, unos 4 euros por partido. Supongo que la inmensa mayoría no serán accionistas siquiera. Así que por 4 euros el partido se puede gritar pero sin autoridad moral, la verdad. No hablo de lo que no sé: es posible que los tornos funcionen mal, que activar el carnet cada partido sea un rollo, que los cuartos de baño estén dejados y que Contreras tenga una trayectoria como gestor más bien dudosa, por ser benéfico. Ahora bien, volvamos al asunto ¿el Cádiz puede pagar el dinero que cuestan fichajes de calidad? La pregunta es inocente, no tengo respuesta para ella porque no conozco las cuentas de la entidad.