Sin comentarios de Ruiz Boix

Como era normal, Juan Carlos Ruiz Boix debía soltar algún cargo. Ha dejado uno, el de portavoz en la Diputación. No es solo el salario acumulado, como dijo ayer Ramoní, que mejor haría en callarse. No se puede estar en tantos sitios a la vez y ya solo el de presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso es para dedicarse en cuerpo y alma. La lástima es que en la Diputación daba mucho juego, como nunca había ocurrido porque a los diferentes portavoces de la oposición lo único que les ha importado siempre era la subvención al grupo, un coche oficial, y los asesores para colocar a los de su cuerda, incluidos aquí los de IU, Kichi, andalucistas, Ciudadanos o el que fuera. Los de La Línea llevarse inversiones a su pueblo.

Supongo que derivada de esta decisión está que el PSOE no debe pensar en una moción de censura en la Diputación. Digo yo que si alguna vez se firma el tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre la incorporación de Gibraltar a Shenghen , María Jesús Montero podría comprar la voluntad de 100x100 La Línea. Es una mera especulación.

Y una última. Ruiz Boix ha pegado un gatillazo con el cese de José Pachecho. Hasta hizo público que iba a ser su sustituta Cristina Saucedo, y a última hora no salió. No sé si en Ferraz vieron muy descarado que en Sevilla hubiera un Toscano y en Cádiz una Saucedo, parecía una monarquía sucediéndose en la subdelegación, una submonarquía. O que el argumento de que Pacheco se negó a ser candidato a la alcaldía de Cádiz no era muy potente. Cabe la insólita polibilidad de que Pacheco lo hiciese bien, aunque eso importa poco, más allá de la tanqueta que siempre le recuerdan los de Adelante.