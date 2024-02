Nuestro coloso en llamas. Por Pepe Mendoza

Entre las tres y las cuatro de la mañana del 23 de febrero, en la calle Luna esquina con SanBartolomé, un incendio de grandes proporciones levanta asustados a los vecinos. La anchacolumna de humo negro se cuela por las ventanas de las casas adyacentes. Huele a maderaquemada y se oye un estruendoso y continuo crepitar de tejas. Los bomberos y la policíamunicipal ya han sido avisados. Cuando llegan, contemplan la magnitud de la catástrofe. Lasvigas de madera del techo del edificio prenden como fuegos artificiales, desplomándose sobreel suelo. Algunos residentes no pueden contener las lágrimas. Nuestro Teatro Principal,inaugurado en 1845, ya es polvo de estrellas, ceniza de sueños.En la memoria del niño que fuimos, ese hecho luctuoso y criminal nunca sucedió. A las cuatrode la tarde de un domingo cualquiera, pasen los años que pasen, todos seguimos accediendodesde la calle al vestíbulo principal, en cuyas paredes se anuncian con carteleras y fotogramasla película de esa semana. A la derecha están las taquillas. En cuanto el acomodador nosrebaña las entradas, subimos las escaleras excitados, abriéndonos paso a empujones. Al frentehay otras dos escaleras de mármol. La más ancha, de escasa altura, nos conduce a un pasilloenlosado que nos lleva a las plateas, con seis sillas cada una. En el patio de butacas, ubicadoentre el arco y el escenario, decenas de asientos descansan sobre una solería de pino. Detrás,lujosamente tallados, están los palcos. La segunda escalera, que parte del salón-recepción, daa la zona más modesta: la tertulia, con gradas que lucen frente al escenario; y el paraíso,llamado popularmente gallinero, desde donde los más gamberros arrojan lo primero que pillansobre las cabezas de abajo que coronan las butacas.El timbre nos anuncia que la sala va a ser tomada por una oscuridad de plomos fundidos.Suena la música metálica del NODO: ¡Noticiarios documentales cinematográficos, presenta...!Ruge el león de la Metro saludando a la muchachada, y rugimos los cientos de cachorros queesperamos ansiosos que de la pared grande de enfrente salga una aventura apasionante en laque ganen los buenos por goleada. Una historia de héroes que venguen las penurias de lasemana. Dos horas más tarde, agotados y felices, salimos del cine con un relato quecontaremos en casa y en la escuela. El domingo muere despacio, pero los buenos nos esperanpara el siguiente. No hay quien pueda con ellos.En la memoria del niño que con nosotros va, nuestro coloso en llamas puede incluso quesaliera ardiendo. Pero el arquitecto de un gran edificio, interpretado por Paul Newman, y el jefede bomberos, al que da vida Steve McQeen, trabajan a destajo para evitar la catástrofe. Amboscolocan explosivos en los gigantescos reservorios de agua ubicados en la azotea del inmueble.La fuerza de los chorros consigue apagar el fuego. Los protagonistas de El coloso en llamas,que a mediados de los 70 nos contaron allí mismo una historia parecida, y que conocen tanbien como nosotros el teatro, logran salvarlo entre el aplauso de una chavalería enardecida. Nohay quien pueda con la fe de un niño.El adulto que hoy somos, sin embargo, aún se sigue preguntando qué pasó realmente aquellamadrugada. Si el suceso fue intencionado, quiénes fueron los responsables del incendio y siactuaron con fines especulativos. Nadie rindió cuentas, nadie fue condenado. En las películasde mayores, ya se sabe, los malos sí están acostumbrados a ganar. Durante las semanasposteriores a aquel desastre emocional, hubo quienes aseguraron que los fantasmas del Teatrose pasearon como almas en pena por la calle Luna. Que deambulaban, sin descansar en paz,rumor de memorias, ruido de escenas, por las esquinas del tiempo, por esos lugarescomunitarios en los que forjamos sueños y esperanzas. Los más sobrados de imaginacióncuentan que vieron haciendo cola en el carrillo de Severo a un niño con un gorro picudo, al quedio vida un señor mayor en un taller de carpintería. Reconocieron también a una bella heroínaromántica, que ya nunca más volvió a pasar hambre, comprando en Ultramarinos La Giralda. Y

a un señor, con un bigotillo famélico y acento mejicano, ¡a sus órdenes, jefe!, probándose unoszapatos negros en La Bota de Oro.Yo fui agraciado unas semanas después del incendio con un viaje a Palma de Mallorca contodos los gastos pagados, un todo incluido en el Centro de Instrucción de Reclutas GeneralAsensio. Aunque lo intenté de varias formas, no me dejaron renunciar al premio. Volví depermiso muchos meses después, la mañana del 8 de septiembre, último día de verano según elalmanaque porteño. Al bajarme del tren, mientras volvía a pisar la ciudad con la que habíasoñado todas y cada una de las noches en las que estuve ausente, mi pueblo me pareció máshermoso que nunca. En el camino de vuelta a casa, en lugar de seguir la ruta más corta, elegíel camino del corazón. Subí por la calle Luna y, al llegar a la esquina con San Bartolomé, mebusqué buscando a Pepito, que me miró sonriendo desde la cola en la que esperabaimpaciente a que abrieran las puertas del Teatro de sus sueños. No hay quien pueda con losbuenos, lo sabemos desde que entramos por primera vez, un domingo remoto a las cuatro dela tarde, en la sesión infantil de aquel templo laico.Fue ya de mayores cuando aprendimos que es sobre todo en la derrota donde los buenos soninvencibles.