Si el clima depende de Albita , vamos listos

Si para que Cádiz colabore en la lucha contra el cambio climático vamos a depender que una Licenciada en Ciencias de la Información que llegó a Cádiz por sus relaciones sentimentales, el clima del planeta va listo. Espero que en otras ciudades y en otros países se elija a la gente en función de sus conocimientos y capacidades, no como aquí. Aquellos gaditanos que hayan estudiado ciencias ambientales o que sean ingenieros, que se vayan por el puente como Pakito. Y que no vuelvan. Esta ciudad no tiene remedio. Encima un grupo de pelotes y paniaguados del Equipo de Gobierno cantando una canción para que Albita fuera en las listas de Podemos al Parlamento Europeo. Vamos de mal en peor. Qué asco.