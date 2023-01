Un circo de tres carpas.Por Yolanda Vallejo

No existe una palabra en nuestro idioma que concrete la aversión -no diré odio- a los circos, aunque sí hay estudios que avalan la existencia de causas que justifican el rechazo que produce en muchas personas, lo que se dio en llamar «el mayor espectáculo del mundo» y que, durante años, se vendió como entretenimiento amable para toda la familia. Sin embargo, sí que existe, mire usted qué cosas, un término que define el miedo a los payasos, la coulrofobia, que va sobre la conmoción irracional que mucha gente experimenta cuando se encuentra con uno de ellos; de los payasos profesionales, quiero decir. Así que metonímicamente hablando, doy por buena la sinécdoque y reconozco que algo de coulrofobia –o mucho- sí que tengo. No soporto los circos, ni los denotativos, ni los connotativos, por mucho que nos hayamos acostumbrado a que todo, a nuestro alrededor, se haya convertido en un auténtico circo.

Y el caso es que, ahora que nos ha dado por el revisionismo ochentero de casetes en ventas de carreteras y la recuperación reivindicativa de las musas de la transición, es cuando me doy cuenta de dónde me viene mi antipatía por los circos. Ya sabe, Ángel Cristo y Bárbara Rey regentaban el circo más mediático y el que más veces vino a la barriada de la Paz –usted se acordará porque con él venía siempre el Levante-, el Circo Ruso se llamaba.

Un circo de tres pistas que, a día de hoy, no pasaría ni uno de los filtros de la corrección política: animales maltratados, niños explotados, gigantes y cabezudos –yo también caigo en la incorrección, aunque me doy cuenta-, inmigrantes sin demasiados papeles, magos de malos trucos... en fin, lo que se dice un circo, con todas sus acepciones, incluso las más desafortunadas. Allí, junto a las tres carpas que por las tardes parecían el asombro de Damasco, se hacinaban, a la luz del día, las furgonetas, las caravanas, las jaulas de los animales atontados y todo el malvivir de los que con las luces de neón barato se convertían en la trapecista, el equilibrista, los malabaristas y las tragasables.

Pensaba en esto mientras leía que nuestro Ayuntamiento no plantea este año la instalación de una carpa, e ingenua de mí, creía que por fin se haría realidad aquello de menos copas y más coplas y el carnaval no es un botellón, ni una macro discoteca, y que fuera los autobuses de los preservativos felices, y que los chavales –y las chavalas- tienen que vivir el carnaval con los cinco sentidos... y qué se yo, todas esas cosas que nos han dicho en más de una ocasión y que, en más de una ocasión, nos creímos. Pero no, no iba por ahí la cosa. Porque este año, nuestro Ayuntamiento no va a instalar una carpa, no; ni dos, sino tres, y por el mismo precio, como las mantas de Ramonet.