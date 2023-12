Con el chacachá del tren. Por Fernando Santiago

La primera línea férrea de España fue del Canal de Güimes a La Habana, promovida por los empresarios azucareros de la isla de Cuba. La segunda fue Mataró-Barcelona debido a la presión de la industria textil catalana y la tercera Jerez- Puerto Real a iniciativa de los bodegueros jerezanos. A pesar de ser pioneros ahora RENFE y ADIF nos maltratan sin la más mínima compasión. Tenemos unos billetes con Madrid caros en unos trenes incómodos e impuntuales, encima tenemos que soportar a los pasajeros que hablan por el móvil a voz en cuello. Todavía recuerdo al Masa que cantaba en 1992 “el AVE llegará a Cádiz cuando se quede sin frenos”, pasados 30 años estamos a la espera, y eso que en aquellos años nos lo prometían desde el Gobierno y el Ayuntamiento. Ahora nos quitan trenes y nos pegan sablazos, se acaban los billetes a las primeras de cambio y nos clavan 150 euros por un ida y vuelta. Tenemos tres Alvia a Madrid, una comunicación solo mejor que hace 50 años cuanto teníamos el Expreso, que circulaba por la noche con 12 horas de trayecto, lleno de soldados y marineros que hacían la mili en San Fernando y de viajeros sin asiento. El Rápido, que tardaba el mismo tiempo solo que durante el día, con esos compartimentos donde se amontonaban ocho personas en sillones de skay . Y el Talgo, que salía a mediodía en trayectos de 7 u ocho horas, un lujo para los pobrecitos que no tenían más remedio que ir en trenes peores. Ahora si no se saca el billete con un mes o dos de antelación hay que volver a ir a Sevilla a coger el AVE, como se hacía hace 30 años. Lleva RENFE anunciando mejoras durante meses, que si están a la espera de nuevos trenes, que si se están haciendo mejoras en la vía , lo que no cambia es el sablazo. Incluso nos quitaron un tren por trayecto. No sé a quién ha puesto el Gobierno al frente de RENFE pero debe ser un Tezanos de la vida, algún inútil que nos maltrata mientras se discute si le dan el Cercanías a Cataluña y nos dejan un media distancia asaltado por los buscadores de billetes gratis. Como sigamos retrocediendo en el tiempo volveremos a la época del ferrobús, como aquel que se estrelló en El Cuervo hace 50 años. El tren a la Cabezuela ha tardado décadas, la mejora de la vía del trayecto a Algeciras se anuncia desde que los trenes iban a vapor, no hay un enlace ferroviario entre la Bahía de Cádiz y la de Algeciras. Por si fuera poco en Cádiz hemos roto aquel viejo dicho “con puntualidad ferroviaria”: es raro el día que no se retrasa un tren, a veces horas, maltratan a los pasajeros después de haberles asaltado la cartera. Con un poco de suerte espero que la empresa de los Iryo se instale en el trayecto Cádiz-Madrid para recuperar el tiempo perdido por culpa de la RENFE.