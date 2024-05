Van a poner una placa en la casa donde nacieron los hermanos Trujillo, el grande y el chico. Lo primero que se me ocurre es que el Ayuntamiento debería hacer un diseño de placa para todas las que se pongan e incluso para sustituir a las existentes, que las hay más grandes, más chicas, de mármol, de metacrilato. El Ateneo perdió ese impulso de la época de Ignacio Moreno, pagado por la Zona Franca de Pepe Mier. Ya no se ponen placas como antes, ahora todo el mundo quiere una calle. Por cierto ¿por qué los catalanes no van a tener calle?