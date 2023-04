Los capillitas contra los artículos determinados

De la misma forma que el feminismo le da patadas al idioma,los nacionalistas andaluces se habn inventado una nueva lengua, los capillas quieren crear un idioma sin los artículos determinados. Según parece las cofradías han perdido los artículos. Yo no se dice "las Cigarreras" sino "Cigarreras", no se dice "el Nazareno" sino "Nazareno", no se dice "la Columna " sino "Columna". Se desconoce el origen de la inquina de capilleo .