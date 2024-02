A cántaros. Por Fernando Santiago

Dejó establecido Wladimir Illich Ulianov , Lenin para el siglo, que la revolución sería promovida por una vanguardia del proletariado. Será por eso que cuando Jorge Rodríguez dejó de ser alcalde de Trebujena se buscó un sitio de donde cobrar un salario público para hacer de coordinador provincial de Izquierda Unida, y lo encontró en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, cuando lo eligieron presidente del organismo y se puso un sueldo, a pesar de que en ese puesto jamás se había cobrado , ahora creo que funge como asesor en la Diputación, sigue en la vanguardia del proletariado según se ve. El caso es que abrió el camino con otro pesebre que ahora ocupa uno de ese partido residuo del andalucismo, Andalucía por Sí, gracias al PP, el partido que iba a acabar con los chiringuitos hasta que se dio cuenta de que mientras más abrevaderos públicos, más borregos en la causa. Así que el Ayuntamiento de San Fernando se ha quejado de que hay fugas en el suministro de agua potable a la población en una tubería que atraviesa el Puente Zuazo, tubería propiedad de ese consorcio. El alcalde de Chiclana ha reclamado una desaladora portátil para el suministro de agua a la población durante el próximo verano, cundo triplica sus habitantes gracias al turismo. El Consorcio de Aguas no ha movido una pestaña, su presidente debe estar dedicado a otros asuntos que, según parece, deben ser más importantes. Todavía recuerdo cuando Borrell, a la sazón ministro de Obras Públicas, nos dijo que con el trasvase del Guadiaro al Majaceite se iba a llenar el grandioso pantano de Guadalcacín y jamás habría restricciones en el abastecimiento de agua en la Zona Gaditana. Se hizo la obra y ahí estamos, a ver si de una vez los murcianos nos dan parte del agua de la desaladora de Cartagena, a la espera de que los gobiernos de España y Andalucía dejen de pelearse y resuelvan el problema. Por muchos tractores que saquen a la calle los empresarios agrícolas convocados por Vox, tiene que llover a cántaros , como cantaba Pablo Carbonell, si queremos una solución al problema de abastecimiento. Conviene recordarle a los tractoristas que bloquean nuestras ciudades que el 85% del agua potable se dedica a regadíos. Otra cosa es que igual hace falta que se haga la depuración terciaria en la depuradora de Cádiz y San Fernando para que Terelu siga con el riego y el baldeo en Cádiz, y que se inicien los trámites para poner una desaladora en la provincia de Cádiz, como pide José María Román, pero eso es una solución para dentro de cinco años. Mientras tanto, que el Consorcio de Aguas haga su trabajo y justifique el salario de su presidente, si no es mucho pedir, no vayamos a tener que ducharnos en grupo.