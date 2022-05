Por el cambio. Por Fernando Santiago

La expresión “cambio” tiene en política un notable prestigio. En un primer lugar la asociamos con la campaña socialista de 1982, “Por el cambio” era su lema y obtuvo los mejores resultados que se han dado en la historia democrática española. De alguna forma el éxito primero de Suárez era el mismo concepto, después de décadas de franquismo llegaba un tipo joven a ofrecer algo nuevo. Después toda alternancia política vino en contra de quien ostentaba el poder , llegaron con la ola del cambio: el Aznar del “váyase señor Gonález”, el Rodríugez Zapatero de “España se merece un gobierno que no mienta”, el Rajoy que iba a devolver el pleno empleo y lo que trajo fueron las libretitas, el Pedro Sánchez que no podía dormir si tenía que pactar con Podemos y el pobre padece insomnio desde hace años, quedamos a la espera del Santo Advenimiento. En Andalucía el cambio se produjo tras décadas de gobiernos socialistas donde pasaron 5 presidentes pero se mantuvo intacta la red clientelar montada por el PSOE, que con el tiempo estalló en los juzgados de Sevilla. Llegó el PP con el peor resultado en años pero se dio la aritmética de lo que ellos llamaron “el gobierno del cambio” que consistió en regalarle algún que otro caramelo a Vox por su apoyo parlamentario , no hacer mucho ruido y colocar a los conmilitones de PP y Ciudadanos en los carguetes de los chiringuitos que dijeron que iban a cerrar, todo ello contado por el NODO andaluz de Canal Sur bajo las órdenes de Saurina. El 19 de junio , en realidad, no hay a la vista ningún cambio. La continuidad sin estridencias de Juanma Moreno o la vuelta a los gobiernos anteriores con Juan Espadas, por mucho que gesticule Macarena de Salobreña. La desgana se ha instalado entre los ciudadanos que no ven opciones que entusiasmen a nadie, todo es más de lo mismo con sifón o sin sifón.