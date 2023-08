La calle del orgasmo.Segunda parte. Por Fernando Santiago

Cuando Carlos Díaz y la coalición de izquierdas llegaron al Ayuntamiento de Cádiz en 1979 lo primero que hicieron fue anular el proyecto denominado Cádiz 3 , consistente en urbanizar el istmo que une Cádiz con San Fernando , dicho en boca de Pérez Galdós “por el cual el continente no tiene la desdicha de estar separado de Cádiz”. Esta promoción corría a cargo de la empresa Playas de Cortadura SA, propiedad del Banco de Andalucía y varias familias vinculadas al Opus. De hecho habían construido ya una calle de servicio que hoy se usa como aparcamiento para los usuarios de la playa de Cortadura, se le llamaba en aquel tiempo la Calle del Orgasmo o Villa Polvillo por el placentero uso que se le daba . La eliminación de ese proyecto se ve que no fue suficiente. Con el tiempo se hicieron dos viaductos sobre la autovía: el primero para conectarla con la Zona Franca y el segundo , se dijo, para dar servicio a la depuradora. Después de una feroz campaña se iluminó el tramo de la autovía entre Cortadura y El Chato, como si todas las autovías tuvieran que estar iluminadas. Una importante novedad desde 1979 fue la declaración del Parque Natural de la Bahía de Cádiz con objeto de preservar dunas y marisma en los espacios entre las ciudades de la Bahía. Ahora, en una vuelta atrás en el tiempo, los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando nos anuncian la intención de convertir la autovía en una avenida , como si esto fuera un avance cuando en realidad es volver a los tiempos de la Dictadura donde el desarrollismo se imponía al sentido común y a la preservación del medio ambiente. No hay dinero para mejorar el Parque Nacional, para rehabilitar las casas salineras, para reparar las vueltas de afuera de las salinas, para arreglar el molino de mareas de Río Arillo, pero parece que sí lo va a haber para convertir una autovía en una avenida. En lugar de promover la mejora de la depuradora que tienen en común Cádiz y San Fernando, de llevar a cabo iniciativas comunes para mejorar el transporte público, en materia de vivienda, industria, cultura o servicios, se han ido a recuperar viejos proyectos franquistas. Lo más sorprendente es que la alcaldesa de San Fernando, ¿del PSOE? se haya involucrado en un proyecto regresivo, promotor del uso del vehículo privado que va contra toda iniciativa para luchar contra el cambio climático. Fomentar el uso del vehículo privado en una ciudad como Cádiz donde es imposible absorber la entrada de tanto coche no tiene ni pies ni cabeza. Espero que el Gobierno de España, lo ocupe quien lo ocupe llegado el momento, rechace una majadería como esta que lo único que hace es crear problemas. Dijo Ortega y Gasset: españoles, a las cosas.