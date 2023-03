El burrito de Marsé. Por Juan Cruz

Académicos por doquier. José María Merino compartía sitio, que no sitial, con José Ignacio Bosque, y de esa alianza entre la literatura y la filología estaban saliendo chispas simpáticas, pues como estaban en el lugar más transparente del tren todo el mundo tenía que ver con ellos. La todavía no académica, ya le tocará, María Dueñas, quizá la escritora más tranquila de la tierra, tenía entre manos un texto que no supe descifrar, como tampoco me atreví a fisgonear en lo que llevaba escrito en sus papeles secretos (la Academia es arcano) el hombre que más sabe del sí es solo sí académico, Pedro Álvarez de Miranda.

El tren de los desiderios, como dicen algunos, estaba también lleno de periodistas, de lectores de libros (a alguno vi leyendo el último de Elvira Lindo, que también interviene, como gaditana y escritora), aunque no vi sino gente buscando periódicos, que ya no se dan, ay, en casi ningún sitio, ni en las academias, por ejemplo. El libro de Elvira, por cierto, se titula En la boca del lobo, está en Seix Barral, y con ese título solo (¿o solamente?) daría para improvisar teorías (se improvisan tantas ahora) sobre recientes trifulcas en la Docta Casa.

El tren desembocó, de pronto, en la vida de Cádiz, en la Bahía de Cádiz. Yo tuve la suerte de ser ayudado por un insólito ciudadano (para estos menesteres). Resulta que yo no sé hacer maletas, de modo que las llevaba sin arreglar, como un zarrapastroso (¡la lengua me deja poner esa palabra, que me la enseñó mi madre!), y él se dio cuenta de mi impericia. Agarró los bultos, me los llevó hasta la guagua (ya en Cádiz, donde se habla canario, saben qué significa guagua, como lo saben en Cuba, que es como Cádiz con más negritos), y los depositó con la misma destreza con que edita el BOE. Pues el buen amigo samaritano es el director general del BOE y viene a este ciclo que Cádiz acoge para hablar de lo que hablan las personas de bien, capaces de referirse a asuntos que los periodistas no sabemos resumir.