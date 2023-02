Tres buenas personas. Por Fernando Santiago

Hay una frase muy acertada, que dice que los políticos deben tener las virtudes que se le piden a los guardias civiles “paso corto, vista larga y mala leche”. Y la adversativa: en Cádiz los tres candidatos con posibilidades de alcanzar la alcaldía son buenas personas, a pesar de los cual han sobrevivido a las tempestades en sus partidos. David de la Cruz, Bruno García y Oscar Torres son buena gente, tipos entrañables, con buenas intenciones, probablemente hayan llegado a ocupar los puestos que ahora tienen debido a esta virtud. Los tres futboleros, por cierto. Así que no esperen ustedes una campaña subida de tono ni una corporación donde se den voces o se disparen adjetivos. No habrá descalificaciones personales ni frases subidas de tono. Será, creo, una campaña de baja intensidad, para lo bueno y para lo malo. Quizás se oigan frases gruesas dirigidas al Gobierno de España o al de la Junta de Andalucía, a Pedro Sánchez o a Juanma Moreno, unos recordarán las deudas de la Junta para con Cádiz y otros lo que no ha hecho el Gobierno de España. En ambos casos tendrán razón, aunque cada cual pondrá la lupa en lo que conviene: que si Valcárcel, la Ciudad de la Justicia, el nuevo hospital, que si las murallas, la Comisaría o el solar de la subdelegación, que si la planta de Airbus de Puerto Real o el nudo de Tres Caminos, que RENFE tiene abandonado Cádiz, que no hay sicólogos para atender a la población, que el Ayuntamiento ha tardado seis años en poner en marcha el nuevo contrato de limpieza. Todo es verdad así que lo que tienen que hacer ustedes es sumar y restar. Ya se vio en el debate sobre carnaval, con una cortesía versallesca cada uno dijo las obviedades de costumbre, sin meter el dedo en el ojo a otro. Eso quizás sea poco movilizador, pero tiene que ver con el carácter de los candidatos, sin una voz más alta que otra. Ni que decir tiene que la campaña será más aburrida, que habrá digresiones de todo tipo sobre el futuro, sobre lo que hizo Teófila con Bruno en el Equipo de Gobierno o sobre lo que ha hecho Kichi con David de la Cruz en el despacho de al lado. Estar en el poder está muy bien, como dijo Andreotti “el poder desgasta al que no lo tiene” y en eso el PSOE está doctorado desde que algún cerebro de la época decidió Cargarse a Carlos Díaz, 27 años en las tinieblas exteriores. Nos adentramos pues en el caso excepcional de una campaña donde el GH Sin Champú y el Migagas están llamados a agitar el cotarro. Ser buena persona no garantiza nada, desde luego, solo hay que fijarse en el Kichi., diría que ni siquiera tiene razón Kapuscinski en esa majadería de que para ser periodista hay que ser buena persona., más bien al revés. Como dice el Libi“Aquí solo falto yo”.