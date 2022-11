Con tanto añadirle adjetivos a la violencia le estamos quitando importancia. Violencia verbal, violencia política. Que alguien sea faltón o agresivo no lo convierte en violento, salvo que le pegue a alguien. Queremos subir tanto el diapasón que nos pasamos con las expresiones y terminamos por no darle importancia a lo que la tiene, y la violencia es tan grave que es mejor no restarle importancia.