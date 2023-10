El azar y viceversa. Por Fernando Santiago

La vida es una mierda: un grupo de personas frente a El Corte Inglés se ven arrollados por un autobús sin frenos. Nada te puede preparar para algo así, por mucho que tu familia haya cuidado de ti, por muchas precauciones que tomes, el azar juega una mala pasada y trunca tres vidas, dos de ellas de chavales que tenían una vida por delante, del Drago al Conservatorio hasta que hallaron la muerte de forma inesperada. Nunca está alguien preparado para morir siendo joven, menos de manera azarosa. Un cúmulo de circunstancias: los frenos del autobús, una pendiente pronunciada, una rotonda mal planificada y la fatalidad. Comprendo que es un mal momento pero conviene recordar que ese puente es un artefacto desmesurado, tan grande, tan alto y tan largo (como lo describió en términos masculinos Magdalena Álvarez) que está fuera de proporción para la Bahía hasta el punto de que fue necesario una pendiente pronunciada para que pudiera entroncar con la ciudad, dicen que del 5%. Supongo que deberían haber puesto bandas sonoras en los carriles de entrada en Cádiz y cámaras para control de velocidad al objeto de que los vehículos no lleguen a la ciudad a una velocidad exagerada, ocurre en la curva de Torregorda donde todo el mundo sabe ya que debe reducir la velocidad porque es raro al que no le hayan cascado una multa . Ese puente fue idea de Carlos Díaz secundado por Borrell, contra la opinión de geógrafos y urbanistas que preferían la promoción del transporte público por el carácter de isla de la ciudad. Un puente tan grande tuvo al final un coste de 500 millones de euros porque se le añadió una plataforma para un tranvía con Puerto Real que no se hará jamás y un tramo desmontable que no se llegará a utilizar, puente que termina en un semáforo, por cierto. Eran tiempos donde se ataban los perros con longaniza. Por si fuera poco se formó una trifulca entre el Ayuntamiento y el Ministerio por la llegada a Cádiz. Fomento, con Pepiño Blanco al frente, quería una glorieta semisoterrada que distribuyese el tráfico hacia la Avenida de las Cortes, Avenida de Huelva y Avenida de la Bahía. El Ayuntamiento, presidido por Teófila Martínez, quería una rotonda a nivel, como al final se hizo. Esa rotonda tiene un pésimo diseño, a pesar de lo cual este ha sido el único accidente que ha provocado un proyecto tan malo. Es una desgracia lo que ha pasado , conviene poner medios para que no vuelva a ocurrir algo parecido, medidas coercitivas para que los vehículos que llegan a la ciudad lo hagan a baja velocidad. Quizás nada hubiera evitado el accidente y, por supuesto, no hay actuación posterior que les vaya a devolver a los familiares a sus seres queridos ni consuelo a tanto dolor.