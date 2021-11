Los avatares de Bibiana Aído

Tengo una extraordinaria opinión de Bibiena Aído, una mujer capaz y cariñosa. No la veo casi nunca, salvo en las raras ocasiones que viene a pasar unos días en Cádiz. No sé si conserva su casa en el Mentidero. Ahora bien, ponerse como una luchadora que se cae y se levanta, como dice en la entrevista de El País es un pequeño disparate. Desde muy joven tuvo cargos públicos: delegada de Cultura de la Junta, directora de la Agencia de Flamenco (donde dejó colocadas a algunas amigas), ministra y luego ONU Mujeres por medio del Gobierno de España. No está mal para 41 años, ya quisieran algunas mujeres que han luchado con denuedo toda su vida.