La autopromoción de Paco Cano

Todavía no sé para qué le paga la ciudad de Cádiz a Paco Cano, aparte de para asistir a todo tipo de ágapes, pegarse viajes y vivir como un marajá sin hacer nada útil. Está todo el día haciendo planes directores, elaborando narrativas y discursos expositivos. Aparte de toda esta parafernalia no se le conoce ni una sola actuación que haya mejorado la vida de algún gaditano, si le exceptuamos a él mismo. Entre un Plan Director, Un Plan C y demás majaderías, se le va el tiempo sin hacer nada de nada. Vivir del cuento se llama.