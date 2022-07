Ayer se puso la primera piedra del proyecto Incubazúl por parte de la ministra de Hacienda , María Jesús Montero. Llamó la atención la ausencia del alcalde en el acto. El Ayuntamiento estuvo representado por Lorena Garrón, portavoz del Equipo de Gobierno. El alcalde siempre tiene algún tipo de problemas, qué mala suerte: o está de baja paternal de alguna de sus dos hijas nacidas durante su mandato, o respeta las vacaciones con un rigor digno de mejor causa, o está de baja por cualquier dolencia. Qué mala suerte. Parece que está de vacaciones, no sé si en Chiclana o en cualquier otro lugar, pero no estaba disponbiel para un acto importante con una representante cualificada del Gobierno de España a la que podía haber trasladado cualquier necesidad.

Por cierto, tampoco estaba disponible el primer teniente de alcalde, Demtrio Quirós. Aunque eso tampoco es noticia porque no está disponible nunca. No sé para qué le nombraron primer teniente de alcalde si no va nunca a ningún lado, debe ser Asperger, y que me perdonen los ofendiditos de guardia. ¿No iba a dimitir en dos días hace varios meses?