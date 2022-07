Más sobre los asesores

En la Diputación hay 40, 20 al servicio del Equipo de Gobierno y 20 al servicio de los grupos. Todos los partidos tienen sus asesores que no sirven para nda porque lo que hacen es trabajar para el partido, no para la Diputación. El PSOE tiene seis, sin ir más lejos. Adelante Andalucía tiene dos, IU tiene otros dos. Conviene recordar con con un diputado se forma grupo en la Diputación. Hay asesores que no han ido nunca, otros que van los plenos para que les vean. Hay 1.500 empleados públicos en la Diputación, entre los que no es difícil encontrar militantes del PSOE. Por otra parte, también hay puestos de libre designación, directores y vicedirectores de área, se supone que ellos tendrán significación en los sectores donde trabajan. Así que dudo que los asesores representen a la Diputación en las comarcas, para eso ya están los 16 diputados del Equipo de Gobienro o , incluso, los 31 miembros de la Corporación Provincial. Un día habría que hacer la cuenta entre los diputados liberados, los 40 asesores y las subvenciones a los grupos cuánto cuesta la política a la Diputación y qué utilidad real tiene para los ciudadanos de la provincia.