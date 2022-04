Sobre asesoras-niñeras

Dicho todo lo anterior, me viene a la memoria el caso de Antonia Ceballos, la primera jefa de prensa que tuvo Kichi cuando llegó a la alcaldía, que le cuidaba a los niños. Me lo contó Carmen Torres (Saurina para la literatura) cuando volvía de hacerle una entrevista al entonces recién nombrado alcalde con destino a su publicación en El MUndo. Yo lo subí a esta sección con gran mosqueo de Saurina, hoy dedicada en Canal Sur a hacerle el juego a los del PP que la han nombrado. Con el tiempo Antonia Ceballos me mandó recado con un amigo común para ver si podía quitar la entrada porque cada vez que se ponía su nombre en Google, aparecía. Accedí, y como toda buena acción siempre tiene castigo, Ceballos puso una denuncia contra mí en la Comisión de Quejas de la FAPE, que perdió. Se ve que los periodistas somos los peores a la hora de aceptar críticas y asumir la libertad de expresión. Que se lo digan a Los Ángeles de Chano.