20 años no es nada

Lo que más me llama la atención de las declaraciones de Irene García no es que esté tan contenta de su gestión como presidenta de la Diputación, lo que puede ser habitual por la falta de autocrítica tan frecuente en la política española. Lo que me llama la atención es que lleva 20 años viviendo de la política y tiene por delante otros cuatro.Es decir, de sus 42 años de vida, 20 los ha dedicado a la política profesional y me da a mí que ya no hay marcha atrás. No es algo particular de ella, hay muchos otros que no han conocido más empleo que la política, en todos los partidos, desde Irene Montero a Fran González, desde Alberto Garzón a Antonio Sanz. Igual habría que exigir unos años de cotización a la seguridad social previos a la dedicación exclusiva a la política. Eso unido a la desaparición de las juventudes de los partidos, verdadera escuela de profesionales de la política. Pronostico que seguirá ese camino Ramoní Chico como ya lo ha iniciado Miguel Ángel Sastre. El que viva lo verá.