Escribo este texto antes que anochezca, querido Ramón, porque quiero que lo leas. Que te emociones como me ha emocionado a mí mientras avanzaba párrafo tras párrafo. No es una necrológica. Es todo lo contrario: una declaración de vida, admiración y amor y una reflexión cariñosa sobre todo lo que vivimos juntos.

Admiración porque morir sabiendo que vas a morir no es fácil. Es de valientes. Yo moriría cobardemente, atemorizado, encorsetado en el miedo como coartada. Me quejaría, reclamaría, pediría explicaciones a diestro y a siniestro. Gritaría: “¿Por qué yo?”

Tú, en cambio, llevas acunando la muerte desde hace meses. Le has dicho: “Sé que me reclamas. Pero antes me quiero despedir de todo el mundo, dejar todo ordenado, los deberes hechos, mi último libro terminado”.