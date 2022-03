210 aniversario de la Constitución de Cádiz

El bicentenario debería haber sido un evento de repercusión nacional e internacional. No fue así y no por culpa del Ayuntamiento ni de Teófila Martínez, que hizo todo lo que estuvo en su mano y más. La Junta intentó un proyecto extraordinario en San Sebastián y en San Felipe para luego retirarse en silencio . El Gobierno de España, con la llegada de Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría, redujeron los actos a su mínima expresión. La crisis atravesó los acontecimientos y los dejó en poco. De todas las manera, se reunió en Cádiz el Gobierno, hubo una Cumbre Iberoamericana, la sociedad civil empujó lo que pudo. No fue lo necesario, no hubo todos los actos y todas las inversionos que tenía que haber habido, pero tampoco hay que ser pesimistas.