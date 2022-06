El análisis de Lola Cazalilla

En varias publicaciones de redes sociales he podido leer esa frase. Y no se me ocurre nada mejor que defina las fiestas que acabamos de saborear y, lo más importante, de vivir. Un Carnaval diferente, sí, pero bonito.

Atípico, distinto, fuera de nuestras fechas, pero bonito. Y que no intenten ahora desde la patronal o desde la oposición abrir falsos debates. No existen. No los hay. El año que viene será en su fecha, en febrero. Pero este, este Carnaval con todos sus elementos, y con las cifras de COVID que sufríamos en diciembre, se trataba de elegir entre retrasarlo unos meses o, sencillamente, no tenerlo. Y elegimos la opción difícil, pero también la responsable y, sobre todo, la que nos devolvía la felicidad tras tanto tiempo en blanco. Venimos de una pandemia, vecinos y vecinas, venimos de la peor pandemia que hemos sufrido nunca. Es importante que no se olvide tan pronto.