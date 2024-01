El análisis de Daniel López Marijuán

Queda por hacer un balance autocrítico de los 8 años de gobierno municipal de izquierdas en la ciudad de Cádiz; ni Podemos, ni Ganar Cádiz, ni Adelante Cádiz lo han hecho, identificando responsabilidades ajenas, pero también errores propios.Y, entre éstos, está el resultado de los dos fichajes de Kichi, Barcia como jefe de gabinete y Alba del Campo como asesora energética.Barcia venía con un buen legado como responsable en comunicación de Ecologistas en Acción, le ofrecimos todo nuestro apoyo (tanto él como Alba desconocían por completo lo que se guisaba en Cádiz), pero salvo una consulta sobre la moción de Cádiz ciudad con circos sin animales, Barcia nunca solicitó nada. La relación se rompió cuando critiqué su error garrafal al tildar de contaminación a sabiendas lo que en realidad fue un caso de mala praxis, la contaminación del agua potable en la barriada de Loreto. Sostuvo que mis críticas eran "purita mierda". Y como seguramente el entonces alcalde y él no se habían leído el magnífico informe de Oliden, el nuevo gerente de Aguas de Cádiz, que demostraba la negligencia y la ocultación de presidente, gerente y técnico entonces de la empresa, tuvieron que hacer frente a una denuncia por difamación, felizmente sobreseida. En el caso de Alba, también me pidió colaboración para las iniciales jornadas sobre transición energética. Pero su talante es todo menos participativo: las "mesas de transición energética" se convirtieron en chiringuitos para servir de aplaudidores de sus ocurrencias, las que han contribuido a descapitalizar Eléctrica de Cádiz, como el fallido bono social eléctrico. Se hizo socia de Agaden Ecologistas en Acción, pero su aportación era controlar el grupo en WhatsApp y replicar todas las críticas que hacíamos a inacciones o errores del equipo municipal. Ahora se autotitula de "activista", además de experta en transición energética: no lo es, hizo un magnífico documental, Oligopolioff, pero eso no sirve para infundir conocimientos que desconoce. Publica recientemente un artículo en Economistas sin Fronteras, cargándose los llamados megaparques fotovoltaicos, frente a la única alternativa de las comunidades energéticas. Otro error conceptual.