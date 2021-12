¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?

Los pobres de Ciudadanos no saben qué hacer para no quedar sumidos en el ridículos más espantoso. El pobre del Relojero de Sanlúcar se ve ante el abismo de tener que volver a su oficio, y toda esa pandailla de enchufados llamados el Clan de la Manzanilla están que no duermen. Pobrecillos. Lo buena que debe ser la vida política que una vez que la prueban ninguno la quiere dejar, se buscan canonjías de todo tipo, asesorías, carguetes de lo que sea. El caso es seguir en el machito, Igual es que se trata de vivir sin trabajar.El caso es que el PP no quiere listas conjuntas con Ciudadanos en Andalucía. A la Venta del Nabo.