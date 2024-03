Las amargas lágrimas

A todos los que lloran porque su cofradía no puede salir por la lluvia: es el dios en el que ellos creen el que manda la lluvia, según sus creencias, así que no cabe llorar. Se llora de rabia o impotencia, lo podemos hacer cualquiera de los que no somos creyentes. Pero los creyentes, ante un micrófono o ante un paso, deberían decir como el Santo Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor.