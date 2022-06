La alcaldesa de Puerto Real , agente comercial del Cádiz

Me parece fantástico que la alcaldesa de Puerto Real haya apoyado el proyecto del Cádiz CF para los antiguos terrenos de Delphi, por mucho que ella misma votase a favor de su inclusión en el dominio púlbico portuario como miembro de la Autoridad Portuaria. Contradicciones tenemos todos. Me pareció patético decir que le iba a hacer al Cádiz "una petalada", la verdad. Ahora me parece fuera de lugar que pida la suspensión de la expropiación de los terrenos después de que el Consejo de Ministros los declarase de utilidad pública. Conviene recordar que este proyecto portuario viene de la época de José Luis Blanco al frente de la APBC.