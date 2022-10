El alcalde le echa la culpa al Gobierno

Este mes me ha llegado una factura de la luz de casi 140 euros. Una barbaridad, una auténtica faena para una familia con cuatro hijos y que sufre como cualquier vecino que tiene que hacer frente a los suministros básicos. Pero en todo este contexto hay quien intenta mentir y tergiversar, y señalar a las víctimas como culpables, y por ahí no puedo pasar.

1⃣- Eléctrica no sube los precios, Eléctrica está vendiendo simplemente al precio que se compra la electricidad en el mercado. Quienes están subiendo los precios son los que controlan y manejan la producción eléctrica. 2⃣- Ahora vende a precios indexados –los del mercado-, pero antes estuvimos aguantando todos los meses que pudimos siendo escudo de la gente, amortiguando las subidas, vendiendo a pérdidas para que la clientela de Eléctrica de Cádiz no notara la extorsión de las grandes eléctricas. Con los nuevos precios no perdemos un duro, pero tampoco lo ganamos.