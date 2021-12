Según el alcalde, Cádiz está limpia

Dijo ayer el alcalde en Radio Cádiz que él pasea mucho por Cádiz y ve limpia la ciudad. Es su punto de vista, aunque es parte interesada. No me parece que pudiera decir otra cosa. El asunto es:¿cómo se puede tardar seis años en adjudicar el nuevo contrato de limpieza? Dice poco de la capacidad de gestión del actual Equipo de Gobierno que, según el alcalde, es el mejor (¿podría decir otra cosa?). Esa es la cuestión. A decir verdad yo la veo un poco abandonada, algo de suciedad, sin exagerar, y los pavimentos un poco dejados , también sin exagerar. El asunto de fondo, por el que no se le preguntó, es cómo puede tardarse 6 años en adjudicar un nuevo contrato. Camiones viejos y contaminantes, material antiguo, servicios desfasados. Eso es Sufi Cointer. Todo empezó con Lolo Bouza, cuando reconoció que había enchufado a su hijo.