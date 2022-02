¿Es ahí el enemigo? Que se ponga. Por Fernando Santiago

Gran idea que haya un concejal de guardia durante el carnaval por si hay conflictos entre los vecinos y las chirigotas callejeras. Digo más, estaría fantástico que eso se hiciera todo el año, que salvo Paco Cano no hay manera de encontrar a un concejal de Adelante Cádiz a partir de las cinco de la tarde. Incluso creo que sería preferible un contestador automático que te permitiera elegir concejal ¿qué haría yo si un día llamo y lo coge Paco Cano? Deberían hacer público el cuadrante de concejales de guardia, así los que no vamos a cantar y los que resolvemos estas cuestiones tirando un cubo de agua con lejía, podríamos de todas maneras llamar al concejal de turno para contarles nuestra vida: es incomprensible los goles que le meten al Atleti, las papas fritas del Corralón ya no son como antes, han cerrado la terraza del Labra, siempre hay cola en Casa Hidalgo, Confusione trae las pizzas frías . Eso sí, yo no podría contarle esto a cualquiera , ni siquiera podría explicarle a cualquier concejal que debajo de mi ventana hay un grupo de mamarrachos sin gracia dando la brasa. Hombre, si me coge el teléfono Lorena Garrón le podría recordar que me debe un libro, si fuera Martín Vila que me debe una tapa de ensaladilla con huevo frito en La Carnicería de Cádiz, con Demetrio o con Cherra no sabría ni por dónde empezar me quedaría bloqueado, a Monte o a Paradas les podría gastar una broma. Dudo que me cogiese el teléfono Eva Tubío Chavalas y Chavales porque estaría por los baches de Cádiz cantando o en urgencias de la Residencia, podría llamar a Lola Cazalilla pero ¿y si me coge el teléfono su pariente y se pone a cantarme por el Eterno Capitán?¿le digo lo del maltrato o le sentaría mal? Otrosí digo: ¿entrarían en los turnos de guardia los concejales de la oposición? Imagínate que llamas a Domingo Villero y está fumándose un puro con su güisqucito, le revientas la tarde. Con Oscar Torres podría hablar de fútbol y de cómo los árbitros benefician al Madrid, con Juancho sobre el precio de los implantes capilares y con Cossi sobre cuartetos, chirigotas ilegales o los pañuelitos en el bolsillo de la chaqueta. Si el que llama es el Ketama ¿con quién habla?¿Se puede llamar si una chirigota es muy mala? Si llamase el Gago hablaría con Cossi, está chupao, si llama Bienvenido hablaría con Cazalilla. Si llama el Chapa, como presume de ser amigo del alcalde, hablaría con el propio Kichi. Un dilema: si tiene algún problema la chirigota de Eva Tubío¿ se lo dirían a ella misma, caso de que estuviera lúcida? Si el Cossi tiene un problema, tendría un grave dilema en el caso de que fuera Cherra, su bajancia, el concejal de guardia. En resumen, un galimatías como Salud Responde .