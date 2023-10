Se acabó el recreo

Han pasado los famosos 100 días, ya han terminado todas las fiestas que dejaron preparados los kichis, ahora hay que empezar a gobernar de verdad. En primer lugar, todo lo que iba a hacer Juanma: hospital, ciudad de la justicia, Valcárcel. Mucha gente en Cádiz pensó que la Junta no lo hacía porque los gobernantes de Cádiz eran hostiles al PP, ahora están los amigos, a ver si se nota algo. Si alguien pensó que Valcárcel estaba parado porque al frente de la UCA había un desafecto, el Pini ya se va. Ahora no hay excusa.

Luego están las estrictas competencias municipales, aquello que es responsabilidad directa del Ayuntamiento: limpieza, mantenimiento urbano, promoción de la cultura o el empleo. A ver cuáles son los proyectos del actual Equipo de Gobierno porque no los conocemos, nada sabemos si tienen alguna idea importante más allá de Terelu en las redes sociales con lo de "solucionado". Ya sabemos que los concejales irán a los saraos de la ciudad, cosa que no hacían los kichis. Eso está bien. Pero no solo de pan vive el hombre. Teófila encauzó su mandato con el soterramiento, el nuevo puente y el Bicentenario. Estamos a la espera.