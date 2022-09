Sobre el aborto

Este periódico ha publicado dos artículos en las últimas fechas con sendas posturas contrarias a la nueva ley del aborto. En primer lugar Carlos Colón, uno de los mejores críticos de cine de España y de los mejores profesores dela Facultad de Comunicación de Sevilla, gran articulista aunque no coincida con él. Otra de Enrique García Máiquez. Curiosamente dos hombres que pontifican sobre lo que deben hacer las mujeres. Por supuesto tienen todo el derecho a tener esas opiniones y a expresarlas sin que nadie les insulte, faltaría más. Pueden hacer la trampa de llamar "nasciturus" a un embrión, el latín da un cierto prestyigio a las opiniones, cuando uno dice algo si lo acompaña de un latinaje es como si fuera más profundo. Ya me parece fuera de lugar pretender que se apliquen los derechos humanos a un embrión que no es un ser humano, una contradicción de bulto. En este aspecto estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso, que ha expuesto su punto de vista con valentía, a favor de la ley, en contra de muchos que hasta hace poco la tenían en un altar o se hacían fotos con ella en Vistahermosa.